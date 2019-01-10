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استعادة 1220 طن بضائع سقطت من سفينة شحن عملاقة في بحر الشمال

د ب أ
نشر فى : الخميس 10 يناير 2019 - 1:26 ص | آخر تحديث : الخميس 10 يناير 2019 - 1:26 ص

تمكن متخصصون في مهام الإنقاذ ومتطوعون من استعادة 220ر1 طن من شحنة بضائع سقطت من واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم في بحر الشمال الأسبوع الماضي، حسبما أفادت شركة الشحن العملاقة (إم إس سي) أمس الأربعاء.

وتتركز عملية إزالة وإنتشال الحاويات التي سقطت من سفينة (إم إس سي زوي) في العديد من الجزر الهولندية وشواطئ البر الرئيسي.

وأضافت شركة (إم إس سي) ومقرها جنيف أن 21 حاوية، من بين أكثر من 250 حاوية سقطت في الحادثة التي وقعت في 2 يناير عقب تعرضها لعاصفة، جرفتها المياه نحو الشواطئ.

بينما استقرت معظم الحاويات الأخرى في قاع البحر بالقرب من الجزر الهولندية.

وتحتوي اثنتان من تلك الحاويات المفقودة على مسحوق بيروكسيد وبطاريات الليثيوم، وهي مواد تشكل مخاطر للبيئة.

ونصحت شركة (إم إس سي) بعدم الاقتراب من حطام هذه الحاويات على الشواطئ.

وتعد السفينة "إم إس سي زوي"، التي يبلغ طولها 394 مترا، واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، ويمكنها نقل حوالي 19 ألف حاوية.


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