مقتل شخصين برصاص الأمن السوداني في مظاهرات بأم درمان

أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان عن عن مقتل شخصين برصاص الأجهزة الأمنية في مظاهرات التي اندلعت عصر أمس الأربعاء، في أم درمان شمال العاصمة السودانية الخرطوم ا،بحسب صحيفة "التغيير " الإلكترونية السودانية.

كان آلاف الأشخاص قد تظاهروا ظهر اليوم في شوارع مدينة أم درمان يهتفون بإسقاط النظام، فيما اطلقت قوات الامن النار لتفريق المتظاهرين، بحسب الصحيفة.

واضافت ان قوات الامن اعتقلت عددا من المتظاهرين.

ووصف شهود عيان الأعداد التي شاركت في هذه المظاهرات التي دعا اليها تجمع قوى مهنية وسياسية معارضة بأنها الأضخم عددا منذ بدء الاحتجاجات ضد الحكومة في ديسمبر الماضي،بحسب صحيفة"سودان تريبيون"السودانية

وكان "تجمع المهنيين” وعدد من تحالفات المعارضة على رأسها "نداء السودان" و"تحالف قوى الإجماع" قد دعت في بيان مشترك الخميس الماضي للخروج في مواكب سلمية مطالبة برحيل نظام الرئيس السوداني عمر البشير يومي الأحد 6 يناير والأربعاء 9 يناير بالإضافة الى مواصلة التظاهرات الليلية في الاحياء السكنية وذلك في سياق تصعيد الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في مدينة عطبرة في 19 كانون أول ديسمبر 2018 وانتقلت إلى معظم المدن السودانية.

وتأتي التظاهرات احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية في السودان.

وبحسب الحكومة ،لقى 19 شخصا حتفهم ، فيما كشف تجمع المهنيين السودانيين" لـ(د.ب.أ) أن عدد موقوفي الاحتجاجات يتجاوز الألف.