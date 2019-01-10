توقعات بإطلاق أول صاروخ من طراز أريان 6 في يوليو 2020

من المتوقع إطلاق أول صاروخ من طراز أريان 6 في يوليو 2020، حسبما أكد رئيس شركة اريان سبيس الأوروبية لاطلاق الصواريخ إلى الفضاء، أمس الأربعاء.

وقال ستيفان إسرائيل الرئيس التنفيذي للشركة، للصحفيين في باريس "لقد حققنا بعض الأهداف بالفعل".

ومن المتوقع أن يتمكن صاروخ الجيل الجديد، الذي تم تطويره لصالح وكالة الفضاء الأوروبية، من نقل شحنات إلى الفضاء بسعر أقل بكثير مما هو ممكن في الوقت الحالي.

ودعا "ستيفان اسرائيل " مجددا إلى تقديم مزيد من طلبات إطلاق الصواريخ من جانب شركة إطلاق الصواريخ الفضائية الأوروبية، التي تواجه منافسة من الشركات الأمريكية، سبيس إكس التي يملكها إيلون موسك رئيس شركة تسلا، وبلو أوريجين، المملوكة لجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون.

وأضاف ستيفان إسرائيل في مؤتمر صحفي انعقد في ليلة رأس السنة: "لا يمكن أن نستمر في العمل بدون عقود".

وأعلنت شركة أريان سبيس أنها تعتزم تنفيذ ما يصل إلى 12 عملية إطلاق من ميناء كورو الفضائي في إقليم جويانا الفرنسي الواقع في أمريكا الجنوبية العام الجاري، تشمل ما يصل إلى خمس عمليات إطلاق لصواريخ من طرازات أريان 5، وثلاثة صواريخ من طراز سويوز وأربعة صواريخ من طراز فيجا.

ونفذت الشركة 11 عملية في عام، 2018 أطلقت خلالها 21 قمرا اصناعيا وضعتها في مداراتها، 13 منها لعملاء تجاريين وثمانية لهيئات عامة.