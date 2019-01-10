قال النائب ممتاز الدسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والمتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الرواج الكبير لتعاطي الحشيش بين الشعب المصري، إن مدينة القاهرة تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في استهلاك الحشيش.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الخميس، أن مصر تعتبر من أكثر الدول العربية والإفريقية استهلاكًا للحشيش، معقبًا أن أعداد المتعاطين لهذا المخدر تصل إلى الملايين، بحسب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وفقًا لقوله.

وأكد أن «العاصمة المصرية القاهرة احتلت المركز الخامس ضمن قائمة مدن العالم الأكثر استهلاكًا للحشيش وفقًا لمؤشر الأعشاب weed index 2018 والصادر عن وكالة إي بي سي دي الألمانية للخدمات الإعلامية».

وتابع: «لما شفت هذا المركز، شعرت بحالة من الفزع والحزن، إننا وصلنا لهذه النسبة، ودي إحصائية رسمية، فما بالك بالإحصائيات غير الرسمية»، مشيرًا إلى ضرورة التصدي للرواج الكبير لتعاطي مخدر الحشيش بين الشعب المصري.

واقترح إنشاء مبادرة للتصدى لتعاطي الحشيش على نسق مبادرة 100 مليون صحة والتي استهدفت القضاء على فيروس سي، متابعًا: «عايزين نعمل مبادرة للتصدى لمخدر الحشيش، لأنه البوابة الرئيسية لأنواع المخدرات الأخرى».