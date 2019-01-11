القابضة لمياه الشرب: أطلقنا خطة مكثفة لتركيب العدادات مسبقة الدفع

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة تغطي حوالي 97% من سكان مصر، مشيرًا إلى أهمية التوعية بترشيد المياه حفاظًا عليها من الإهدار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الخميس، أنه تم البدء بعمل حملات توعوية لطلاب المدارس، لافتًا كذلك إلى التوسع في تركيب عدادت المياه لكل شقة.

وعقب أنه تم تركيب حوالي 6 ملايين عداد في إطار هذه الخطة، مستطردًا كذلك أن تم إطلاق خطة مكثفة لتركيب العدادات مسبقة الدفع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر أنه تم توريد حوالي 120 ألف عداد من العدادات مسبقة الدفع، مستطردًا أنه تم عمل الكثير من الاحتياطات في هذا الشأن، لإخطار المواطنين بضرورة شحن الكارت قبل انتهائه فعليًا لتجنب انقطاع المياه.