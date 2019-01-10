«شوقي»: إيطاليا تعرض إنشاء مدارس في مصر

استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، وفدًا يتكون من سفير إيطاليا لدى مصر، جيامباولو كانتيني، وماريا ديل كارمن تاسكيني قنصل إيطاليا في مصر، وكاميلو جيورجي ناظر مدرسة إيطالية، وعدد من أعضاء مجلس أمناء مشروع الجامعة الإيطالية في مصر.

استعرض شوقي أمام الوفد، تجربة مصر في مجال إصلاح التعليم، بالإضافة إلى تغيير نظام الامتحانات الجديد في المرحلة الثانوية، موضحًا أبرز الشهادات الدولية التي يقدمها عدد من المدارس في مصر، ومنها الأمريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية، بالإضافة إلى المدارس اليابانية التي تقدم محتوى مصري ولكن بنكهة نظام التعليم الياباني.

وعرض الجانب الإيطالي، مشروع الجامعة الإيطالية في العاصمة الجديدة، معلنين رغبتهم في إقامة عدد من المدارس الإيطالية بمصر، تكون متصلة بالجامعة الجديدة.

ولفت شوقي إلى أن أعدادًا كبيرة من الطلاب المصريين في المرحلة الثانوية، يختارون اللغة الإيطالية كلغة ثانية، موضحًا أن 43 ألف طالب بالثانوية العامة امتحنوا في اللغة الإيطالية كلغة ثانية العام الماضي فقط.

وعرض على الوفد إمكانية ترجمة المناهج الجديدة في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ضمن نظام التعليم الجديد إلى الإيطالية، مؤكدًا أنها تمت ترجمتها إلى الإنجليزية والفرنسية.

واقترح أن تقوم إيطاليا بدور في مجال تحسين مستوى تدريس اللغة الإيطالية كلغة ثانية في المدارس المصرية، وتدريب المدرسين المصريين في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التعليم، لا سيما التعليم الفني، وثيق وله تاريخ طويل متمثل في مدارس "دون بوسكو" بالإضافة إلى مجمعات التعليم التكنولوجي المتكامل مثل الفيوم وأبو غالب في الجيزة وغيرها.

وشدد شوقي على أهمية التعاون بين مصر وإيطاليا في مجالات التعليم بأنواعه، لا سيما وأن هذا العام 2019 هو عام التعليم وأنه وعد الرئيس بأن يكون العام كذلك عامًا للتعليم الفني.