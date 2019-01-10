زاكيروني المدير الفني للإمارات يشيد بأداء البدلاء أمام الهند

أعرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب الإماراتي ، عن سعادته البالغة بالفوز على المنتخب الهندي اليوم الخميس في بطولة كأس آسيا 2019 المقامة حاليا بالإمارات لإسعاد الجماهير الإماراتية التي شعرت بخيبة الأمل بعد التعادل في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وتغلب المنتخب الإماراتي على نظيره الهندي 2 / صفر اليوم الخميس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة ليتصدر المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام كل من نظيريه الهندي والتايلاندي، فيما يقبع المنتخب البحريني في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وقال زاكيروني ، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة ، : "نشكر دعم الجماهير واتحاد الكرة واللجنة المنظمة للبطولة. أعتقد أن مباراة الافتتاح كانت مخيبة للآمال ولم نعط جماهيرنا الفوز".

وأضاف : "في مباراة اليوم ، كانت البداية جيدة ولكن بمرور الوقت ، عانينا بعض الشيء من سرعة الفريق الهندي ولكننا غيرنا من شكل الأداء في الشوط الثاني. بدأنا في استخلاص الكرة وكنا أكثر تركيزا وأسرع أداء وكانت الفعالية واضحة في الهجوم وسجلنا هدفا ثانيا".

وأضاف : "أهنئ لاعبي فريقي على الفوز وما قدموه في المباراة... وأعتقد أن المنتخب الهندي سيكون له كلمة كبيرة في المستقبل".

وعما إذا كان يرى في البطولة الحالية قوة وتنافسية أكبر مما كانت في 2011 عندما فاز باللقب مع المنتخب الياباني ، أوضح زاكيروني : "بطولة 2011 تختلف تماما عن البطولة الحالية. نظام البطولة ومستوى المنتخبات اختلف كثيرا. قبل ثماني سنوات ، كان هناك ثمانية أو تسعة منتخبات أسيوية في المراكز ال100 الأولى بالتصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والآن أصبح هناك 17 منتخبا أسيويا في أول 100 مركز بتصنيف الفيفا".

وأضاف : "الأداء في البطولة الحالية أصبح أكثر قوة وتطورا. ونلعب من أجل النتائج لأنه الأهم. والأداء اليوم كان أفضل في الشوط الثاني وكانت عزيمة اللاعبين قوية. وهناك أمر إيجابي آخر وهو إشراك ثلاثة لاعبين من على مقاعد البدلاء وقدموا أداء جيدا وهو ما يحتاجه أي مدرب".

وقال زاكيروني : "المباريات تختلف تماما عن بعضها البعض والمنتخب الإماراتي يحاول تطوير مستواه من مباراة لأخرى... المنتخب الهندي يلعب بشراسة وعانينا من تمريراته البينية الخطيرة وكذلك من إرسال الحارس للكرات الطولية ، ولكن رد فعلنا كان رائعا".

وأشار : "باركت للاعبين داخل غرف تغيير الملابس، ولكننا نحتاج لمزيد من العمل. سنبدأ من الغد الاستعداد للمباراة التالية أمام تايلاند".

وأضاف : "أعتذر للجماهير الإماراتية عن المباراة الأولى وأشكرهم على مساندتهم في مباراة اليوم وحضورهم الكثيف وأهدي لهم الفوز في مباراة اليوم وأعد بأن يتطور الأداء للأفضل".