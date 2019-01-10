انقاذ 51 مهاجرا كرديا كانوا على متن مركب شراعي قبالة سواحل ايطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية انقاذ 51 مهاجرا كرديا، بينهم ست نساء وأربعة أطفال، كانوا على متن مركب شراعي قبالة منطقة كالابريا الجنوبية.

وذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس أن المركب رسى قرب الشاطئ، فيما قام سكان المنطقة بنقل المهاجرين إلى مكان آمن باستخدام زورق صغير من فندق قريب، ومن المقرر نقل المهاجرين في وقت لاحق إلى مركز إيواء لحين النظر في وضعهم القانوني.

ورفضت إيطاليا السماح لسفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر بالوصول إلى موانئها، مما اضطر المهاجرين إلى إيجاد طرق جديدة للوصول إلى أوروبا.