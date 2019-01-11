تهاني الجبالي عن المنظمات الحقوقية الدولية: لا يجب أن ننتظر شهادة حسن سير من أعدائنا

علقت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقًا، على التقارير التي تصدرها بعض المنظمات الحقوقية بشأن مصر، قائلة: «لا يجب أن ننتظر شهادة حسن سير وسلوك من أعدائنا».

وأضافت خلال لقائها مع برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن هذه المنظمات تسيطر عليها دوائر غربية تعادي مصر، متابعًا: «كلها مسيسة وتصاب بالعمى حين تكون الجريمة واضحة أمامها، فهي لا ترى إلا ما تريد استخدامه في الابتزاز».

وأوضحت أن هذه التقارير لا تستحق كل هذا الاهتمام الذي يثار حولها، إلا عن طريق رسائل مقتضبة من جهات رسمية مثل وزارة العدل أو وزارة الداخلية، تكشف عن عدد المحكوم عليها جنائيًا في جرائم مثلوا على إثرها أمام محاكمات عادلة.

وذكرت أن مثل هذه المناورات لا تستحق سوى التجاهل، مضيفة: «منحها أكثر من حجمها يمنحهم الفرصة لابتزازنا بشكل أكبر، فمعاييرهم المزدوجة تفقدهم المصداقية ولهذا لا يستحقون شرف أن نرد عليهم»، وفقًا لتعبيرها.