أبوالغيط والمبعوث الأممي إلى ليبيا يبحثان هاتفيا جهود حلحلة الأزمة الليبية



بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ، آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا والجهود الدولية والعربية المبذولة لحلحلة الأزمة في البلاد.

وأوضح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن أبو الغيط وسلامة استعرضا، خلال الاتصال، التحضيرات والترتيبات التي تقوم بها البعثة الأممية لتنظيم وعقد الملتقى الوطني الجامع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما اتفقا على مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لمرافقة الأطراف الليبية وتشجيعها على تحمل مسئولياتها بغية استكمال المسار السياسي وتمهيد الأرضية السياسية والقانونية أمام إجراء الاستفتاء على الدستور وإتمام الانتخابات التشريعية والرئاسية على النحو الذي يتطلع إليه أبناء الشعب الليبي.

وأضاف"عفيفي" أن الاتصال تناول أيضاً الحاجة إلى مساندة مجمل الجهود والترتيبات القائمة لتثبيت الأمن والاستقرار في مختلف المناطق الليبية، وتوحيد المؤسسات الليبية، ودعم الخطوات الإصلاحية التي أقرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على الصعيدين الاقتصادي والمالي.