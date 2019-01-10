رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى عددا من القادة الجدد

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من القادة الجدد، ونقل لهم تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وهنأهم بتولى المناصب القيادية بمستوياتها المختلفة والتي تعتبر مسئولية كبرى وضعتها القوات المسلحة بين أيديهم، في حضور عدد من قادة القوات المسلحة.

وأطلع الفريق محمد فريد، القادة الجدد، على المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها علي الأمن القومي والموقف المصري الداعم لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن الدفاع عن الوطن مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، وأن مصر تمتلك منظومة دفاعية وقتالية متكاملة وفقاً لأحدث النظم التقنية العالمية يجب الحفاظ عليها وصيانتها فى إطار المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

وأدار رئيس أركان حرب القوات المسلحة حواراً موسعاً مع القادة الجدد، استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات، وأكد على ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم مع ضرورة الحفاظ علي كافة عناصر الكفاءة القتالية لوحداتهم، والعمل علي توفير كافة الإمكانيات للارتقاء بالفرد المقاتل معيشياً وإدارياً واجتماعياً ورفع روحه المعنوية باعتباره الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة.

وشدد على ضرورة إلى ضرورة أن يتحلى القائد بالشجاعة والصدق والأمانة و الاهتمام بكافة وسائل التدريب العملية التى تساعد على تحقيق المهام على الوجة الأكمل، مشدداً على ضرورة قيام القادة بالعمل على خلق جيل من الكوادر القادرة على تولى المهام واستكمال مسيرة القيادة ليستمر عطاء القوات المسلحة جيلاً بعد جيل.

وأوصاهم بالمحافظة على الإستعداد القتالى العالى والانضباط العسكرى واللياقة البدنية والإستفادة من خبرات وتجارب قادتهم القدامى لتظل القوات المسلحة دائماً قادرة على حماية مقدسات الوطن وصمام القوة الذى يصون السلام والتنمية.