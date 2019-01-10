«جاجوار لاند روفر» تعتزم شطب 4500 وظيفة في بريطانيا

أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة الموجودة في بريطانيا "جاجوار لاند روفر" المملوكة لمجموعة "تاتا جروب" الهندية اعتزامها شطب 4500 وظيفة من قوة عملها العالمية في إطار خطة طويلة المدى لتبسيط هيكل نشاطها.

وذكرت الشركة، أن شطب الوظائف ستأتي في المرحلة التالية من "خطة هيكلة كبرى لوضع أسس نمو مستدام للربحية على المدى الطويل". وتأتي عملية شطب الوظائف الجديدة بعد أن كانت الشركة قد شطبت في العام الماضي 1500 وظيفة.

من المتوقع أن يكون الجزء الأكبر من شطب الوظائف في منطقة "ويست ميدلاندز" ببريطانيا، حيث قالت الشركة إنها ستزيد استثماراتها في تطوير وإنتاج السيارات الكهربائية، وفي مركز إنتاج المحركات في مدينة "وولفرهامبتون" وفي مركز مجاور لإنتاج البطاريات.

وقال "رالف سبيث" الرئيس التنفيذي للشركة: إن هذه الخطوة الحاسمة "ستساعد الشركة في ضمان نمو مرن طويل المدى، في الوقت الذي تنفذ فيه جاجوار لاند روفر إجراءات تقليل الإنفاق وتحسين الأرباح".

وأضاف رئيس الشركة أن "هذا سيحمي مستقبلنا ويتيح لنا استمرار الاستثمار في (برنامج تطوير سيارات ) ذاتية القيادة والمتصلة بالإنترنت والكهربائية".

كانت الشركة قد تضررت بشدة من تراجع الطلب على السيارات التي تعمل بالديزل (السولار) وتراجع المبيعات في الصين، وهي أكبر أسواقها في العالم.