رئيس المكسيك يدعو مواطنيه إلى عدم التكالب على شراء الوقود بعد إغلاق خط أنابيب

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دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الأربعاء، المواطنين إلى عدم التكالب على شراء الوقود بسبب الخوف بعد أن تسبب إغلاق خط أنابيب في نقص الوقود المتوفر وطول الطوابير وانتظار في محطات الوقود.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي "هناك ما يكفي من الوقود في البلاد".

وأضاف: "إنها مسألة توزيع ولا نريد أن نفتح خطوط الأنابيب لأننا نفحص نظام خط الأنابيب بأكمله".

وأغلقت الحكومة في أواخر العام الماضي بعض خطوط الأنابيب لتضييق الخناق على السوق السوداء، حيث تم الكشف عن تسريبات تشير إلى وقوع سرقات.

وتسببت السرقة التي ألقت السلطات باللائمة فيها على العصابات الإجرامية والموظفين الفاسدين في خسائر تقدر بنحو 60 مليار بيزو (1ر3 مليار دولار) لشركة النفط الحكومية "بيميكس" العام الماضي.

وأطلقت الحكومة في 20 ديسمبر عملية لمكافحة السرقة تتضمن استخدام شاحنات الصهاريج بدلاً من خطوط الأنابيب لنقل الوقود إلى مراكز التوزيع.

كما تم إرسال أكثر من 4000 جندي إلى منشآت بيميكس لمنع السرقة.

وتسبب هذا الإجراء في نقص أدى إلى إغلاق بعض محطات البنزين.

وطلب لوبيز أوبرادور من المواطنين أن يتصرفوا بهدوء و "دون أن يشعروا بالذعر" لأن الإمدادات ستعود إلى طبيعتها قريبا.