شومر: ترامب ضرب الطاولة وغادر محادثات إنهاء الإغلاق الحكومي

قال الديمقراطيون، الذين اجتمعوا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لخوض محادثات إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة، إن الرئيس ضرب الطاولة وغادر.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: "لسوء الحظ، نهض الرئيس فجأة وغادر. وسأل بيلوسي، (هل ستوافقون على تمويل الجدار؟). وعندما أجابت بلا، نهض وغادر".

وتابع شومر إنه "من المؤسف للغاية، وفي رأيي، إن ما حدث لا يليق برئيس".

ووصفت بيلوسي التطورات بأنها "حزينة للغاية"، خاصة لأنها جاءت قبل أيام قليلة من حرمان العمال الاتحادين من الحصول على رواتبهم للمرة الأولى نتيجة لإغلاق الحكومة .

وقالت بيلوسي "يبدو أن الرئيس غير معني بذلك، يبدو أنه يعتقد أن يمكنهم أن يطلبوا من والدهم المزيد من المال، لكنهم لا يستطيعون ذلك".