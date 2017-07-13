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بسبب رفض أسرتها زواجها.. انتحار فتاة فى بولاق الدكرور

مصطفى حمدى
نشر فى : الخميس 10 يناير 2019 - 2:59 ص | آخر تحديث : الخميس 10 يناير 2019 - 2:59 ص

أقدمت فتاة فى العقد الثانى من العمر على الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من الطابق الرابع، بمنطقة بولاق الدكرور بسبب رفض أسرتها الزواج من حبيبها.

تلقى اللواء مصطفى شحاته، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مأمور قسم بولاق بانتحار فتاة فى السابعة عشر من العمر عن طريق إلقاء نفسها من الطابق الرابع، انتقلت أجهزة الأمن بقيادة المقدم محمد الجوهري، رئيس المباحث، وتبين أن الفتاة مصابة بجروح وكدمات خطيرة ولقيت مصرعها فور ارتطامها بالأرض.

وذكرت التحريات أن الفتاة كانت ترغب فى الارتباط بأحد الشباب الذى تقدم لخطبتها إلا أن أهلها رفضوا زواجها منه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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