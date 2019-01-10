المعركة الانتخابية تزيد من التحديات الأمنية التى تواجهها إسرائيل

نشرت صحيفة معاريف مقالا للعميد «إيلى بن مئير» ــ مدير عام الاستخبارات والسايبر فى شركة سدما غروب للحماية ــ حول أهم التحديات الأمنية التى من المحتمل أن تواجه إسرائيل خلال الأشهر المقبلة ومنها:

أولا: المعركة على حرية عمل إسرائيل سواء فى مواجهة الساحة السورية، أو فى مواجهة غزة،

أو فى لبنان حيث محاولات إيران وحزب الله تزويد الحزب بمكونات قوة تشمل بناء قدرات خاصة داخل لبنان.

ثانيا: تأثير الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا والصين فى إسرائيل: من المثير للاهتمام أن الولايات المتحدة ضعفت فى ظل استمرار جدلها الداخلى وانقسامها السياسى، ويبدو أنها تخلت مجددا عن تدخلها الفعال فى الشرق الأوسط، ونتيجة لذلك، ضعفت مكانتها فى العالم السنى، وتأجل إعلان مبادرة حل النزاع الإسرائيلى ــ الفلسطينى، من جهة أخرى، تزداد مكانة روسيا قوة، سواء فى عملياتها فى شبه جزيرة القرم أم فى سورية، مع ازدياد الاحتكاك بإسرائيل، وازدياد احتمال التضارب فى المصالح بين الدولتين. فى المقابل يجب أن نأخذ فى الحسبان حرب التجارة بين الصين والولايات المتحدة، فى ضوء ازدياد تدخل الصين التجارى فى الشرق الأوسط بصورة عامة وفى إسرائيل بصورة خاصة.

ثالثا: مشكلة النزاع الإسرائيلى ــ الفلسطينى: فمن المحتمل أن يشهد قطاع غزة والضفة الغربية صعود فى أعمال العنف، وذلك نتيجة ضعف السلطة الفلسطينية، ووضع زعامة أبو مازن، والصراع الخفى المحتدم على وراثته. والمسائل المطروحة على الطاولة هى استمرار التعاون الأمنى مع الأجهزة الأمنية فى السلطة، ومبادرات دولية، والتدخل المصرى فى قطاع غزة وغير ذلك.

رابعا: التهديد الإيرانى: من المحتمل أن يستمر الاحتكاك بإيران أو بالقوات الدائرة فى فلكها فى الدول المحيطة بإسرائيل، ويحتمل أن يزداد. وذلك فى ضوء محاولات إيران التمركز فى سورية، وتحسين قدرات حزب الله العسكرية، وفى مواجهة استمرار فرض العقوبات عليها والتورط الإسرائيلى فى محاربة المشروع النووى، وجهود التزود بصواريخ دقيقة.

وأخيرا: التهديد السيبرانى وتحدى الأخبار الملفقة عن إسرائيل: كونها دولة متطورة من الناحية التكنولوجية وديمقراطية تشجع الإعلام، يجعلها مكشوفة أكثر للتهديد السيبرانى من دول وجهات إجرامية. يجب أن نستعد أيضا لمواجهة المحاولات المتزايدة للتأثير فى وعى الجمهور الإسرائيلى عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وفى الإعلام.

ويختتم الكاتب حديثه بأن عام 2019 سيشهد الكثير من التحديات بسبب مرحلة الانتخابات، وأن التحليل الصحيح لهذه التحديات والاستعداد الملائم لها يمكنهما تقليص المخاطر، والعثور على الفرص التى تنطوى عليها.