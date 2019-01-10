مون: زيارة كيم إلى الصين مؤشر على اقتراب عقد قمته الثانية مع ترامب

رحب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، اليوم الخميس، بما أسفرت عنه زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى الصين، قائلًا إنها تعد مؤشرًا على اقتراب عقد القمة الأمريكية الكورية الشمالية.

ودعا مون كوريا الشمالية إلى اتخاذ إجراءات أكثر شجاعة بشأن نزع سلاحها النووي، كما دعا الولايات المتحدة إلى الرد على تلك الإجراءات بالمثل، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

من جانبها، كشفت وسائل الإعلام الصينية عن فحوى لقاء القمة الرابع بين الرئيس الصيني شي جين بينج والزعيم الكوري الشمالي في العاصمة الصينية بكين في 8 يناير الجاري والتي أعلن البلدان عن نتائجها اليوم، وأفادت بأن الزعيم الكوري الشمالي تعهد ببذل الجهود لتحقيق نتائج تلقى ترحيبًا من المجتمع الدولي في قمته الثانية التي يتوقع عقدها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فيما أعرب الرئيس الصيني عن تأييده لعقد لقاء قمة بين كيم وترامب وتحقيق نتائج منها، كما أعرب عن استعداد بلاده لأن تلعب دورًا إيجابيًا وبناءً في العملية بين الجانبين الأمريكي والكوري الشمالي.