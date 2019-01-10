الرئيس الصيني يقبل دعوة الزعيم الكوري الشمالي لزيارة بيونج يانج

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صباح اليوم الخميس، أن الرئيس الصيني شي جين بينج قبل دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لزيارة بيونج يانج.

وأفادت الوكالة بأن الرئيس الصيني ، الذي التقى زعيم كوريا الشمالية في بكين ، وصف مطالب بيونج يانج بالمعقولة.

وكانت الصين أبدت دعمها لمواصلة كوريا الشمالية جهود نزع سلاحها النووي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) اليوم الخميس.

وذكرت الوكالة أن الرئيس الصيني والزعيم الكوري الشمالي الذي يزور بكين حاليا، تبادلا وجهات النظر وتوصلا إلى توافق بشأن قضايا مهمة، دون الكشف عنها.

من جانبه، قال كيم إنه سيواصل العمل على تحقيق نتائج المحادثات التي أجراها مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.