أوكرانيا: منفتحون على حوار لإبرام اتفاق لنقل الغاز الروسي وفقا للقواعد الأوروبية

صرح وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمنكين اليوم الخميس، بأن بلاده منفتحة على إجراء حوار بنّاء بشأن المفاوضات الثلاثية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وروسيا من أجل إبرام اتفاق طويل الأجل في بروكسل لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

ولفت كليمنكين - خلال مؤتمر صحفي بثتها وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية - "مستعدون للمشاركة في حوار بنّاء، ولكن ينبغي أن يكون مبنيّا على شروط واضحة للغاية، ومن أهم هذه الشروط، تطبيق المعايير الأوروبية حتى يكون لها أساس واضح وشفاف وكفء لنقل الغاز مستقبلا. ولذلك، فعندما نتحدث في بروكسل في 21 يناير سيستند وضعنا على هذا العامل البسيط الذي يحمل أهمية كبيرة للغاية".

وأضاف أن "عدم تمديد معايير الاتحاد الأوروبي لمشروع (نورد ستريم 2) يتعارض مع أمن الطاقة في أوروبا".

وأشار إلى أن "موقفنا بشأن النقل المستقبلي وأمن الطاقة الأوروبي واضح تماما.. نحن على استعداد لقبول جميع معايير الاتحاد الأوروبي ذات الصلة لنظام نقل الغاز لدينا. ونحن على يقين من أن النقل في المستقبل ينبغي أن يعتمد على معايير الاتحاد الأوروبي الشفافة والفعالة. وهذا يعني، على سبيل المثال، أنه سيتم شراء هذا الغاز على الحدود الشرقية لأوكرانيا، وسيتم احتساب تعريفة النقل على أساس المنهجية الأوروبية، وسوف تعتمد الإدارة على المعايير الأوروبية".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد قال - الأسبوع الماضي - إن روسيا قد تواصل نقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، حتى بعد إطلاق خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2".

وأشار إلى أن هذه المسألة تعتمد على كييف، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب - مرارا - عن موقفه بشأن استمرار نقل الغاز عن طريق أوكرانيا.

وشدد بوتين - مرارا - على مواصلة هذه الإمدادات بسبب المنافع الاقتصادية، كما أعربت شركة (غازبروم) عدة مرات عن استعدادها لمواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2019، في حال أثبتت كييف المنفعة الاقتصادية للعقد.