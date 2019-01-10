إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تنقل الأسير المريض أبو دياك إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس الأسير المريض بالسرطان سامي أبو دياك من سجن مستشفى الرملة إلى مستشفى "اساف هروفيه" لتدهور حالته الصحية بشكل خطير.

وأفادت والدة الأسير أبو دياك، في تصريح اليوم، بأنها توجهت اليوم إلى مستشفى الرملة لزيارته، لكنها فوجئت بنقله صباحا إلى مستشفى "اساف هروفيه" لتدهور وضعه الصحي بشكل خطير، ولم تتمكن من رؤيته.

وأضافت أن وضع نجلها سيء للغاية، مناشدة كافة المؤسسات الدولية والعالم بالتدخل للإفراج عنه ونقله للعلاج قبل فوات الأوان، مبينة أن محكمة الاحتلال ستبت قرارها بخصوص الإفراج عنه في الـ13 من الشهر الجاري، لكن قد يكون قد فات الأوان حينها. وأشارت إلى أنها التقت بنجلها الآخر سامر أبو دياك في مستشفى الرملة، ووضعه الصحي أيضا سيئ.

يشار إلى أن الأسير أبو دياك من منطقة سيلة الظهر قضاء جنين شمال الضفة الغربية، ومعتقل منذ عام 2002 ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات و30 عاما.

في سياق آخر، حكمت محكمة إسرائيلية بسجن شاب فلسطيني لمدة 11 عاما بزعم التخطيط لتنفيذ عمليات في إسرائيل واستهداف شخصيات عامة بما فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات.

ووفق ما نشرت القناة الثانية فان محمد جمال رشادة، من مواليد عام 1988 في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية، أدين "بمساعدة العدو في زمن الحرب، والاستعداد للقتل والتجسس والتآمر لارتكاب جرائم قتل".

ولا تزال معظم تفاصيل لائحة الاتهام ضد رشادة سرية، لكن ما نشر يظهر أنه عمل تحت إشراف "عناصر" من الخارج وخطط لتنفيذ هجمات كبيرة ضد مجموعة متنوعة من الأهداف في إسرائيل، بما في ذلك، استهداف شخصيات عامة بارزة، مثل رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس "بلدية القدس" نير بركات كما ذكر التقرير التلفزيوني.

بالإضافة إلى ذلك، خطط رشادة لتنفيذ هجمات ضد أهداف غربية في إسرائيل، من بينها المباني التي تعود للقنصلية الأمريكية ووفد الممثلين الكنديين المقيمين في القدس.