لجنة بمجلس العموم البريطاني تحذر الحكومة من تزايد «الفقر الغذائي»

اتهمت لجنة المراجعة البيئية في مجلس العموم البريطاني، الحكومة بأنها السبب في الفقر الغذائي "الكبير والمتزايد" في البلاد، محذرة من أن واحدًا من بين كل خمسة أطفال في بريطانيا يعيشون في منازل تعاني انعدامًا شديدًا في الأمن الغذائي، ما يجعلها الأسوأ بين البلدان الأوروبية في هذا الشأن.

وأضافت اللجنة، في تقرير نقلته صحيفة إندبندنت البريطانية أن ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الأجور أدى إلى حدوث زيادة مطردة في انعدام الأمن الغذائي ولكن وزراء بريطانيين أهملوا المسألة.

واتهمت اللجنة، الحكومة البريطانية بالتزام الصمت حيال انعدام الأمن الغذائي في استراتيجيتها المتعلقة بالسمنة، مطالبة الحكومة بتعيين وزير يتولى شئون الأمن الغذائي.

وعرض التقرير إحصائيات أظهرت أن 2.2 مليون بريطاني يعانون من انعدام أمن غذائي حاد، ما يجعل بريطانيا تسجل المعدل الأعلى في أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" نشرت بيانات حديثة أظهرت أن واحدًا من بين كل خمسة أطفال، دون سن الـ 15 يعيشون في منازل تفتقر إلى الأمن الغذائي، وهو ما وصفته اللجنة البريطانية بالفضيحة التي لا يمكن السكوت عنها.

وفي السياق ذاته، كشفت دراسة أجريت مؤخرًا عن الفقر الغذائي في بريطانيا أن أسر ما يقرب من 4 ملايين طفل تكافح من أجل تحمل تكلفة الفاكهة والخضراوات وأغذية صحية أخرى لتلبية مبادئ الحكومة التوجيهية بشأن التغذية.