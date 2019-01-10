بلجيكا تبدأ محاكمة المتهمين في تنفيذ هجوم المتحف اليهودي

بدأت، اليوم الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة، محاكمة المتهمين بتنفيذ هجوم استهدف المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ذكرت شبكة "ار اي بي اف" التليفزيونية، أن المشتبه به الرئيسي في القضية، مهدي نموش، والمشتبه به الآخر موجودان قاعة المحكمة في بروكسل.

وأسفر الهجوم، الذي وقع في 25 مايو 2014، عن مقتل 4 أشخاص، وهم زوجان إسرائيليان، ومواطن بلجيكي كان يعمل في المتحف، وسيدة فرنسية متطوعة بالمتحف.

وكان هذا أول هجوم في سلسلة هجمات وقعت على الأراضي الأوروبية، وألقي باللوم فيها على ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية"داعش".

وجرى إلقاء القبض على مهدي نموش بعد الهجوم بأسبوع في مدينة مرسيليا الفرنسية، وتم ترحيله إلى بلجيكا، كما تم القبض على ناصر بن درار للاشتباه في قيامه بتوفير الأسلحة التي تم استخدمها في الهجوم.

وتحدث الإدعاء عن نموش، على أنه منفذ الهجوم، بناء على صور كاميرات المراقبة في أنحاء المتحف.

وبدأت المحاكمة في محكمة ابتدائية في بروكسل بإدخال المتهمين، قبل أن يبدأ الإدعاء في قراءة بيانه المكون من 190 صفحات، تحدد بالتفصيل كامل التحقيق.

واستمعت هيئة المحلفين إلى تفاصيل الهجوم على المتحف، الذي استمر 82 ثانية في المجمل، وجاء في التحقيق، أقوال شهود العيان الذين شاهدوا المشتبه وهو يتصرف بهدوء عند إطلاقه النار وبعدها غادر المتحف.

ووفقًا للشبكة التلفزيونية، فإن بندقية الكلاشنيكوف المُستخدمة في الهجوم كانت معروضة في قاعة المحكمة، بالإضافة لوجود تشديدات الأمنية ونشر سيارات الشرطة والمركبات المدرعة وشاحنة شرطية مثبت بها كاميرا في محيط المحكمة.

ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع ما بين 6 إلى 8 أسابيع ، ويُعتقد أن نموش، وهو فرنسي الجنسية، سافر إلى سورية في عام 2013 وشارك في تدريبات مع جهادين وقاتل ضمن صفوف الجماعات المتطرفة.

يذكر أنه هناك 4 صحفيين فرنسيين كانوا رهائن في سورية عام 2013، وحددوا نيموش كواحد من أعوانهم، حسب ما أوردته وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا"، وأكد إحداهم أن المتهم نيموش كان يقوم بتعذيب السجناء السوريين بشكل منتظم.

وذكرت وكالة بلجا، أن المحاكمة بها هيئة محلفين تتألف من 12 شخصًا، تغيب أحدهم في بداية المحاكمة، ما استلزم إجراء عملية تبديل من بين مجموعة من 12 محلفًا احتياطيًا.

ومنذ الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل، أعلن داعش مسؤوليته عن عدة هجمات في أنحاء أوروبا، تشمل سلسلة من الهجمات في فرنسا وبلجيكا أودت بحياة أكثر من 260 شخصًا خلال عامي 2015 و2016.