الشرطة النرويجية تبحث عن شهود في تحقيق حول اختطاف زوجة مستثمر



نشرت الشرطة النرويجية، اليوم الخميس، مقطع فيديو مرتبط بتحقيقها في اختطاف زوجة أحد أثرى رجال الأعمال في النرويج.

واختفت آن إليزابيث فولكفيك هاجين (68 عاماً) من منزلها في مقاطعة آكرشوس بالقرب من أوسلو في 31 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الشرطة تومي بروسكه، إنه تم تسجيل أكثر من 100 معلومة مفيدة منذ إعلان الشرطة عن حالة الاختفاء أمس الأربعاء.

وأضاف للصحفيين: "ليس لدينا مشتبه به، لكن هناك العديد من المعلومات المفيدة التي تبدو مثيرة للاهتمام".

وأظهرت لقطات من صباح آخر يوم شوهدت فيه شخصين يمشيان وشخص يركب دراجة. واعتبر الثلاثة شهودا، حسبما ذكر بروسكه.

ويأمل المحققون في التواصل مع الأشخاص الثلاثة، الذين رصدتهم إحدى كاميرات المراقبة خارج مقر شركة زوج المرأة، توم هاجين.

وتوم هاجين مستثمر مهتم بمجالي توليد الطاقة والعقارات، وتقدر ثروته بـ 7ر1 مليار كرونر (200 مليون دولار)، وفقا لموقع الأنباء المالية (كابيتال).

وأضاف بروسكه: "في ظل نظرية الاختطاف التي ندرسها، لا يمكننا أن نستبعد أن عقارات (هاجين) وأسرته ومواقع عمله كانت تخضع للمراقبة".

وتابع أنه لم يحدث تواصل بين الشرطة والخاطفين المزعومين، كما لم تظهر أي علامة على أن فولكفيك هاجين على قيد الحياة منذ الإعلان عن الواقعة أمس الأربعاء، ولكن هذا كان متوقعا.

وتم تقديم طلب فدية وطلب دفع من خلال عملة مشفرة وفقا للشرطة. ومن شأن هذا أن يجعل تتبع أي معاملة مالية أمرا صعبا.

وذكرت صحيفة "في جي" اليومية في أوسلو أن الفدية المطلوبة بلغت تسعة ملايين يورو (3ر10 مليون دولار).