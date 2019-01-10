الادعاء البولندي: وفاة خمس مراهقات جراء حريق بسبب الإهمال

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قال ممثلو الادعاء في بولندا إن الفتيات الخمس اللاتي لقين حتفهن إثر حريق في لعبة الهروب من الغرفة في بولندا، لم تكن لديهن فرصة للفرار من الحريق.

وقال ريشارد جوشاروفسكي المتحدث باسم هيئة الادعاء في مدينة كوشالين الشمالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم انتزاع مقبض الباب وتم وإخفاؤه.

وأضاف أن العثور على المقبض كان جزءا من اللعبة.

وفي ألعاب الهروب من الغرفة، يتعين على المشاركين حل عدد من الألغاز للخروج من غرفة مغلقة.

ومنعت النيران أيضا إمكانية إنقاذهم من الخارج، مما أغلق المسار بين الفتيات ورجل (25 عاما) كان يعمل في لعبة الهروب من الغرفة.

وتعرض الرجل لحروق خطيرة خلال الحريق الذي اندلع يوم الجمعة الماضي.

ولم تصل المساعدة في الوقت المناسب لإنقاذ الفتيات، اللاتي لقين حتفهن بسبب استنشاق الدخان.

ومن المقرر أن يتم اليوم الخميس دفن المراهقات اللاتي كن يحتفلن بعيد ميلاد.

وقال جوشاروفسكي: "لم يكن هناك طريقة آخر للهروب سوى الباب".

وكانت النوافذ مغطاة بالجص.

وتم إيداع مالك لعبة الهروب من الغرفة (28 عاماً) قيد الاحتجاز قبل محاكمته.

ويواجه عقوبة قد تصل إلى السجن ثماني سنوات لانتهاكه أنظمة السلامة وارتكابه جريمة القتل الخطأ بسبب الإهمال.