مادورو يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لفنزويلا وسط مقاطعة معظم رؤساء أمريكا الجنوبية

يؤدي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الخميس، اليمين الدستورية إيذانا ببدء فترة رئاسية جديدة، في مراسم يقاطعها معظم رؤساء أمريكا الجنوبية.

وبدلا من أداء اليمين أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة، وفقا لما ينص عليه الدستور، سيؤدي مادورو اليمين أمام المحكمة العليا، التي ينظر إليها على أنها تضم العديد من الموالين له.

وقبل أيام من مراسم أداء اليمين، فر قاضي المحكمة العليا كريستيان زيربا إلى الولايات المتحدة، قائلا إنه لا يعترف بحكومة مادورو.

واتهم خوان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية، مادورو بـ"اغتصاب السلطة"، بينما طعنت 13 دولة أمريكية، تنتمي إلى "مجموعة ليما"، في شرعية الولاية الثانية لمادورو.

ومن المنتظر أن يحضر رئيسا بوليفيا وكوبا فقط مراسم أداء اليمين.

وذكرت وسائل إعلام فنزويلية أن الإكوادور استدعت سفيرها لدى كاراكاس أمس الأربعاء، بعدما اتهم مادورو مجموعة ليما بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية.

وانتخب مادورو رئيسا لفنزويلا في أبريل 2013 بعد وفاة سلفه هوجو تشافيز، وفاز بولاية ثانية مدتها 6 سنوات في الانتخابات التي أجريت في 20 مايو ، والتي قاطعها غالبية المعارضين وسط مزاعم بحدوث تلاعب.