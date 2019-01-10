القوى العاملة: حل مشكلة مصري توقف صرف معاشه 8 أشهر بإيطاليا

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطن "م.م.ح" من محافظة الشرقية، الذي توقف صرف معاشه في إيطاليا من مايو حتي ديسمبر 2018 بدون معرفة السبب، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، في بيان اليوم الخميس، إن الوزير تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة إصابات العمل الإيطالية تم حل المشكلة بعودة معاش المواطن المذكور وقيمته 350 يورو، أي حوالي 7000 جنيه مصري.

وأوضح سعد الدين أن المواطن اشتكى مرة أخرى من وصول المعاش الشهري، وعدم إرسال متجمد الـ 8 أشهر بما قيمته 2700 يورو، وتواصل مكتب التمثيل العمالي مرة أخرى مع الهيئة وتم إزالة الأسباب المسببة لحجز المتجمد، وتم تحويله على الحساب الشخصي للمواطن ببنك الإسكندرية مع معاش شهر يناير 2019، أي بما يوازي 60 ألف جنيه مصري تقريبا.

وتواصل المواطن مع المستشار العمالي عزت عمران، وأبدى شكره لوزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، ومكتب التمثيل العمالي على جهودهم في حل مشكلة معاشه المتأخر، وأرسل صورة من أذن تحويل المعاش والمتجمد.