سياسي تركي معارض يطعن على قرار احتجازه بعد 6 أشهر



تقدم سياسي تركي شهير تم احتجازه قبل المحاكمة لأكثر من ستة أشهر اليوم الخميس بطلب طعن، وفقا لوكالة أنباء "ديميرورين" الخاصة.

وتم اعتقال إرين إرديم على خلفية "تهم إرهاب" في 29 يونيو الماضي.

كانت محكمة في اسطنبول أمرت يوم الاثنين الماضي بإطلاق سراح إرديم. ومع ذلك، طعن أحد ممثلي الادعاء على قرار المحكمة، ولم يتم إطلاق سراح إرديم، وقضت المحكمة أمس الأول الثلاثاء بإبقائه في السجن حيث يخشى هروبه من البلاد.

وطعن محاميو إرديم على هذا القرار ووصفوه بأنه "غير عادل وغير قانوني"، حسبما أفادت وكالة "ديميرورين".

ويُعرف عن إرديم، وهو نائب سابق في حزب الشعب الجمهوري المعارض ونائبه السابق في اسطنبول، بأنه منتقد حاد للرئيس رجب طيب أردو.

ويخضع إرديم للتحقيق بسبب دوره السابق كرئيس تحرير صحيفة "كارسي" التي تنتقد الحكومة، ونشرت تسجيلات صوتية في عام 2013 تزعم وجود فساد في الحكومة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وتزعم السلطات أن إرديم له صلات بحركة فتح الله جولن، وهو داعية وحليف سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعيش في الولايات المتحدة. وتلقي تركيا باللوم على جولن في الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو 2016.