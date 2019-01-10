حصلت شركة بريزنتيشن سبورت بشكل رسمي على الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات المنتخب الوطني لكرة اليد في المنطقة العربية خلال بطولة العالم السادسة والعشرين التي ستنطلق مساء اليوم الخميس بتنظيم مشترك بين ألمانيا والدنمارك.

ونجحت شركة بريزتتيشن في الحصول على الحقوق الحصرية بعد مرحلة من المفاوضات مع الاتحاد الدولي لكرة اليد توجت بنجاح المفاوضات والحصول على الحقوق بشكل رسمي.

ولم تتمكن شبكة قنوات بي إن سبورتس من الحصول على الحقوق، وتراجعت عن المفاوضات بعدما حصلت بريزنتيشن على حقوق مباريات منتخب مصر، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها القناة في آذاعة مباريات مونديال اليد في المنطقة العربية.

وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها بعد حصول شركة وطنية مصرية على الحقوق التليفزيونية للمنتخب في المنطقة العربية، وذلك إيمانًا من شركة بريزنتيشن سبورت بالدور المهم الذي تلعبه الرباضة وبحق المواطن المصري في مشاهدة مباريات منتخب بلاده على شاشة مصرية.

وستعلن بريزنتيشن خلال ساعات عن القناة التي ستذيع مباريات المتتخب الوطني الذي يبدأ مشواره في الموانديال بمواجهة السويد في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة.