رئيس جامعة القاهرة يتفقد أقسام الطوارئ بقصر العيني

قام الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، بجولة تفقدية بمستشفى قصر العيني، رافقه خلالها الدكتورة هالة صلاح الدين عميد طب قصر العيني؛ للوقوف على مدى الاستعدادات اللازمة لعملية التطوير والتوسعات بقصر العيني، وزار خلالها أقسام طوارئ المخ والأعصاب، والباطنة، والحالات الحرجة، والعظام وقسم الإسعافات الأولية.

وتحدث الخشت مع المرضى، الذين أشادوا بالخدمات المقدمة والرعاية الكاملة التي يحظون بها في مستشفى قصر العيني وهي خدمات علاجية مجانية، كما تابع حالة طفلة تعاني من استسقاء بالبطن، صرح الطبيب المعالج لها بأن أهلها مروا على أكثر من مستشفى ولم يتم استقبالها حتى ساءت حالتها ولم تجد من يستقبلها إلا مستشفى قصر العيني، ووجه الخشت بسرعة علاجها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت الدكتور هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، في بيان، إن هناك إحصائيات يومية بعدد المرضى والزائرين، حيث يتردد على المستشفى حوالي 24 ألف مريض شهريا، وهناك حوالي مليون و200 ألف أشعة يتم عملها سنويا، إلى جانب 80 ألف أشعة مقطعية، و45 ألف أشعة موجات صوتية.