وزير الخارجية الفرنسي: سنسحب قواتنا من سوريا بعد التوصل لحل سياسي للصراع هناك

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن بلاده ستسحب قواتها العسكرية من سوريا بعد أن يتم التوصل إلى حل سياسي للصراع المستمر منذ عام 2011.

وقال الوزير الفرنسي، في لقاء مع شبكة «سي نيوز» الإخبارية الفرنسية، أذاعته اليوم الخميس، إن ضرورة مواصلة القتال من أجل التصدي لتنظيم داعش الإرهابي في هذه المنطقة يقع على رأس أولويات بلاده، مشيرا إلى أن أكراد سوريا يعدون من أفضل الحلفاء لأنهم يقاتلون عناصر هذا التنظيم على أرض الواقع.

ووصف "لو دريان" قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بـ "الخطير"، لأنه يضع الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية في أزمة كبيرة لكونهم ساهموا إلى حد كبير في مكافحة تنظيم "داعش" وهو ما سيجعلهم في وضع "هش".

وشدد "لو دريان" على ضرورة أن يتم الحفاظ على أمن الأكراد على المستوى الدولي من قبل حلفاء وشركاء فرنسا، وذلك لدورهم الفعال في التصدي لتنظيم "داعش".

وأوضح أنه يجب أن يكون لدى الرئيس السوري بشار الأسد عملية سياسية لتحقيق السلام في بلاده، وفي ذلك الوقت ستخرج القوات الفرنسية بالطبع من سوريا.

وأعلن الوزير الفرنسي أنه سيتوجه إلى العراق في غضون الأيام القليلة المقبلة، كما سيتوجه أيضا إلى كردستان حيث سيلتقي عددا من كبار المسئولين.