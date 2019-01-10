أساتذة «طب عين شمس» تتولي العمل في مستشفي رأس سدر لزيادة الكفاءة

قرر الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، مد الاختصاص المكاني لأعضاء هيئة التدريس بكلية طب جامعة عين شمس؛ ليشمل مستشفي رأس سدر المركزي، وذلك لزيادة كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، ونقل الخبرات العلمية والعملية للكوادر الطبية بالمستشفى.

وأوضح أبو هاشم، أنه تم الاتفاق مع ممثل أعضاء هيئة التدريس بكلية طب عين شمس، بحضور الدكتور أحمد شوكة، مدير مستشفى الطوارئ بالجامعة، والدكتور عمرو دويدار، مدير إدارة المستشفيات بمديرية صحة جنوب سيناء.

وزار وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليمو الخميس، مستشفي رأس سدر؛ للمعانية علي أرض الواقع، مشيرًا إلى أن أعضاء هيئة التدريس بكلية طب جامعة عين شمس سيقومون بالعمل في المستشفى اعتبارًا من الأسبوع المقبل.