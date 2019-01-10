الخميس 10 يناير 2019 11:09 م القاهرة القاهرة 12.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
النتـائـج تصويت

أساتذة «طب عين شمس» تتولي العمل في مستشفي رأس سدر لزيادة الكفاءة


نشر فى : الخميس 10 يناير 2019 - 11:04 م | آخر تحديث : الخميس 10 يناير 2019 - 11:04 م

قرر الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، مد الاختصاص المكاني لأعضاء هيئة التدريس بكلية طب جامعة عين شمس؛ ليشمل مستشفي رأس سدر المركزي، وذلك لزيادة كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، ونقل الخبرات العلمية والعملية للكوادر الطبية بالمستشفى.

وأوضح أبو هاشم، أنه تم الاتفاق مع ممثل أعضاء هيئة التدريس بكلية طب عين شمس، بحضور الدكتور أحمد شوكة، مدير مستشفى الطوارئ بالجامعة، والدكتور عمرو دويدار، مدير إدارة المستشفيات بمديرية صحة جنوب سيناء.

وزار وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليمو الخميس، مستشفي رأس سدر؛ للمعانية علي أرض الواقع، مشيرًا إلى أن أعضاء هيئة التدريس بكلية طب جامعة عين شمس سيقومون بالعمل في المستشفى اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك