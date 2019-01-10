أسامة كمال عن إعادة بث قنوات «bein»: «لو ببلاش مش هشترك فيها»

علق الإعلامي أسامة كمال، على توقف قنوات «bein» الرياضية لمدة 24 ساعة، وإعلان رجوع البث مرة أخرى، قائلًا: «البث رجع بدون بيان صحفي والمشكلة اتحلت تمامًا، إمبارح قولت بلاش لعب عيال ومعتقدش أن تصريحاتي السبب في الرجوع».

وأضاف في برنامجه «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأربعاء، أنه لا يعتقد أن تصريحات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن حق مصر البث من القنوات الأرضية هي السبب أيضًا في رجوع البث، معقبًا: « يا تري إيه اللى حصل؟ الله أعلم، بس أكيد الموضوع كبير».

وطرح تساؤل للقناة عن حكم المحكمة الاقتصادية الخاص بتأييد حكم محكمة أول درجة بتغريم مسئولين «bein» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي 400 مليون جنيه بسبب مخالفة المادة 8 في الفقرة د من قانون حماية المنافسة؛ نتيجة قطع البث عن المشتركين وإجبارهم على متابعة القمر الصناعي سهيل سات القطري بدلًا من نايل سات.

وتابع: «الخاسر في الموضوع ده النيل سات، ولكن المصريين هيستمتعوا بمباريات كرة القدم لمدة سنتين قدام، أنا أنا شخصيًا مش مشترك ومش هشترك وشايف أن الاشتراك خسارة حتى لو كان عاشق لكرة القدم، ومش هشارك فيها حتى لو كانت ببلاش».

وأعلن جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، تجديد التعاقد مع مجموعة قنوات «bein» الرياضية لمدة عامين وانتهاء أزمة بث قنواتها في مصر.