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«الأرصاد»: طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 18

دينا النجار
نشر فى : الخميس 10 يناير 2019 - 9:18 ص | آخر تحديث : الخميس 10 يناير 2019 - 9:18 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الخميس، إنه من المتوقع أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وأضافت أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط، ما يؤدي اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
العظمى الصغرى

القاهرة 07 18
الإسكندرية 09 16
الإسماعيلية 06 19
شرم الشيخ 13 21
حلايب 14 22
أسوان 07 21


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