شرطة تايلاند تقبض على 28 مطلوبا دوليا للإنتربول

اعتقلت الشرطة التايلاندية خلال الشهر الماضي ما يصل إلى 28 شخصا من 14 جنسية مختلفة، مدرجين في النشرة الحمراء للمطلوبين على قاعدة بيانات الشرطة الدولية (إنتربول) .

وقامت بالاعتقالات قوة خاصة جديدة تهدف إلى تخليص البلاد من المجرمين الأجانب.

وقال رئيس شرطة الهجرة سوراتشات هاكبارن: "لن نسمح للسيئين بأن يجعلوا تايلاند ملاذا آمنا لهم بعد الآن. نريد فقط الأشخاص الجيدين".

وأفاد مدير القوة الخاصة، تورساك ساردباك، إن من تم القبض عليهم، ومعظمهم من الذكور، مطلوبون في بلدانهم الأصلية بسبب مجموعة متنوعة من الجرائم، من بينها القتل وجرائم عابرة للحدود وجرائم جنسية واحتيال وجرائم متعلقة بالمخدرات.

وتنشر الإنتربول إشعارات باللون الأحمر لإبلاغ جميع الدول الأعضاء بشأن المطلوبين للمحاكمة أول قضاء عقوبة. ومن بين من تم القبض عليهم مواطنون من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واستراليا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا والمجر .

وتمثل الاعتقالات التي تمت في تايلاند أغلبية الأشخاص المدرجين على النشرة الحمراء الذين تعتقد الإنتربول أنهم في تايلاند، وسوف يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بمجرد انتهاء قضاياهم الجنائية في تايلاند، حسبما قال تورساك.