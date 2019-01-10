متحدث الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط: نتعاون مع دول المنطقة من أجل تضييق الخناق على طهران

قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ناثانيال تك، إن الحكومة الإيرانية تقوم ببث الفساد وعدم الاستقرار والفوضى في المنطقة، معقبًا أن هذا الأمر يهدد جميع دول المنطقة.

وأضاف خلال تصريحاته مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، أن الحكومة الأمريكية انسحبت من الاتفاق النووي إلى جانب تطبيق عقوبات اقتصادية شديدة على إيران، معقبًا: «نعمل مع مصر ودول المنطقة من أجل تضييق الخناق على طهران، من أجل منعها من السيطرة على المنطقة وتنفيذ المشروع التوسعي لديها».

وأوضح أن هناك الكثير من الأدوات التي يمكن للولايات المتحدة أن تستخدمها لتطبيق الضغط على إيران، مستطردًا: «الأداء العسكري أحد هذه الأدوات، ويمكننا أن نردعها اقتصاديًا وتجاريًا عبر استخدام القوة الأمريكية».

وذكر أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لعدد من دول منطقة الشرق الأوسط، تعتبر خير دليل على أن هناك الكثير من المصالح المشتركة مع شعوب المنطقة، مضيفًا: «نريد أن نبني علاقات مستمرة معها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وعقد سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وألقى بومبيو خطابًا في مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.