روسيا تحقق فى مدى تورط «الإذاعة البريطانية» بالتروج للتطرف الإسلامي

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بدأت السلطات الروسية، التحقيق فيما إذا كانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) روجت للتطرف الإسلامي بنقل اقتباسات لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور" اليوم الخميس: "لقد تم الكشف عن مواد تعرض المواقف الإيديولوجية للمنظمات الإرهابية الدولية: اقتباسات من الإرهابي البغدادي".

وأضافت الهيئة في بيان: "جاري فحص هذه المواد لتحديد ما إذا كانت تتماشى والقانون الروسي المناهض للتطرف".

وقالت الهيئة الروسية الشهر الماضي إنها سوف تحقق في موضوع هيئة الإذاعة البريطانية، ردا على المزاعم البريطانية ضد قناة روسيا اليوم"آر تي" الروسية الرسمية. وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن دعمها للتحقيق.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الشهر الماضي: "تدخل الحكومة البريطانية في أنشطة الإعلام الروسي –والدعاية المستمرة المناهضة لقناة آر تي ومحاولات تشويه صحفيينا، وغيرها- لا تترك لنا خيار سوى اتخاذ رد انتقامي".

وكانت الهيئة البريطانية للرقابة على الاتصالات "أوفكوم" قد اتهمت قناة روسيا اليوم"آر تي"، في وقت سابق، بـ"بعدم الالتزام بالحيادية" خلال العديد من عمليات البث في مارس وأبريل من العام الماضي.