القوات العراقية تعتقل 5 إرهابيين وتفجر 152عبوة ناسفة غربي البلاد

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ذكرت مصادر عسكرية عراقية مساء أمس الأربعاء، أن القوات العراقية اعتقلت خمسة مطلوبين بقضايا إرهابية وتفجير 152عبوة ناسفة في إطار عملية تفتيش شملت مناطق متفرقة من محافظة الأنبار (118 كيلومترا غربي بغداد).

وذكرت مصادر في قيادة عمليات الأنبار العسكرية "أن القوات العراقية في إطار عمليات تفتيش اعتقلت 4 مطلوبين بقضايا إرهابية ضمن مناطق البو فراج والبو ذياب وعلى إرهابي خامس في منطقة العنكور وتفجير 152عبوة ناسفة مختلفة في مناطق الحميرة ومنطقة البو طه ومنطقة الشيحه ومنطقة الهياكل".

وتواصل القوات العراقية بشكل شبه يومي تنفيذ عمليات لملاحقة الفلول الإرهابية في تنظيم داعش في محافظة الأنبار كبرى المحافظات العراقية مساحة لضبط الأمن وتحقيق الاستقرار.

ورغم اعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيد العبادي في اواخر عام 2017 بالقضاء عسكريا على داعش في البلاد، إلأ أن التنظيم مازال ينفذ عمليات إرهابية.