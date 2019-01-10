السجن سبعة أعوام بحق رجل قام بتشويه صور زعماء بنجلاديش والهند

قال مسؤولون في دكا أمس الأربعاء، إن محكمة أصدرت أمس حكما بالسجن لمدة سبعة أعوام بحق رجل لقيامه بتشويه صور رئيسة وزراء بنجلاديش ورئيس وزراء سابق للهند.

وأصدر قاضي محكمة الجرائم الإلكترونية في بنجلاديش الشمس حسين الحكم ضد منير حسين الذي يعمل كتاجر تجزئة للهواتف المحمولة في منطقة مانيكجانج بوسط البلاد، بسبب قيامه بالتلاعب في صور لرئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة ورئيس الوزراء الهند السابق مانموهان سينج ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عام 2013 ، حسبما ذكر شمس المأمون وهو مسؤول في المحكمة.

وقال المأمون للصحفيين إن المتهم حسين قام بتعديل صور لأشخاص مهمين من بينهم رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ورئيس الوزراء الهندي السابق ورئيس بنجلاديش الراحل ظل الرحمن وقام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي للنيل منهم.

ورفعت الشرطة دعوى قضائية ضد حسين واثنين من جيرانه بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعد ظهور الصور التي تم التلاعب فيها على وسائل التواصل الاجتماعي في نوفمبر 2013.

وأضاف المأمون أن المحكمة قررت أيضا فرض غرامة على حسين بقيمة عشرة آلاف تاكا (120 دولارا) أو قضاء عقوبة السجن لشهر إضافي إذا لم يتم دفع الغرامة، وبرأت الشخصين الآخرين