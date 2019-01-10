وكيل زراعة البحيرة يوجه بمتابعة حملات مكافحة قوارض المحاصيل الشتوية

قال المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، إنه يجب الاهتمام بحملة مكافحة القوارض الخاصة بالمحاصيل الشتوية، وخاصة أحواض القمح المجاورة للمجاري المائية والطرق، حيث إن حملة صيانة وتحزيم القمح قبل طرد السنابل تبدأ في 20 يناير الجاري وتنتهي في 7 مارس القادم، ومساحة القمح المراد تحزيمها 129937 فدانا، وكمية مبيد فوسفيد الزنك المستخدم 192.5 كيلوجرام.

وشدد وكيل الوزارة على المتابعة المستمرة من مشرفي الأحواض والمسئولين بحماية الأراضي لاكتشاف التعديات على الأراضي الزراعية وإخطار الشرطة والوحدات المحلية في حينه، والعمل على إزالة المخالفة في المهد بمعرفة اللجان القروية للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأشار الزواوي إلى العمل على تطهير الترع والمراوي والمصارف الخاصة، وحث رؤساء الجمعيات الزراعية بعمل محاضر لعملية التطهير كما هو متبع، وسرعة الانتهاء من مشاكل المزارعين الخاصة بالري والعمل على وصول مياه الري إلى نهايات الترع.

كما وجه باستيفاء سجلات حماية الأراضي بالإدارة والجمعية، خاصة الإجراءات القانونية سواء المتخذة من الزراعة أو الوحدة المحلية، وقرارات الإزالة الصادرة للمخالفة وما تم بشأن الإزالة.

وشدد وكيل الوزارة على متابعة تحديث بيانات التعديات على الأراضي الزراعية على كمبيوتر الإدارة الزراعية يوميا أولا بأول، تحت مسئولية مدير الإدارة الزراعية شخصيا، على أن تكون جاهزة في أي وقت يتم طلبها، ودقة تحرير المعاينات المطلوبة للمديرية، على أن تكون مستوفاة لكافة البيانات وموضح بها المخالفات المحررة للتعديات، وكذا إيضاح عما إذا كان الطالب محرر له محاضر مخالفة من عدمه، وعما إذا كان هناك مخالفات على الحيازة الزراعية من عدمه، وبيان مدى استيفاء الشروط والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016 وتعديلاته، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات تقسيم الأراضي أولا بأول، طبقا لنص القانون الزراعي وتعديلاته والتعليمات في هذا الشأن.

كما شدد على متابعة الأحكام الصادرة للمخالفات المرتكبة على الأراضي الزراعية وتنفيذ ما يصدر عنها بالإدانة بالتنسيق مع الجهات المعنية.