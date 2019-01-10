عبد المنعم سعيد: خطاب بومبيو اليوم امتداد للسياسة الداخلية في أمريكا

علق الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمصر، قائلًا: «الملاحظة الأولى لدي بشأن خطاب بومبيو اليوم، هي فيما سكت عنه، وليس ما تكلم فيه».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الخميس، أن خطاب بومبيو اليوم في الجامعة الأمريكية كان امتدادًا للسياسة الداخلية الأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك مواجهة حالية بين ترامب والديمقراطيين.

وأوضح أن خطاب بومبيو لم يتطرق إلى الحديث بشأن صفقة القرن والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والتي كان يتوقع البعض أنه سيتحدث بشأنها خلال كلمته.

وأشار إلى إدانة وزير الخارجية الأمريكي لإدارة بلاده السابقة، خلال كلمته اليوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معقبًا: «وكأن السياسة الداخلية لأمريكا قد انتقلت إلى القاهرة، فهذا التراشق متبادل بين الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا بشكل مستمر».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وذلك في إطار جولة خارجية لبومبيو بالشرق الأوسط.