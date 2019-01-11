الدنمارك تكتسح تشيلي في ضربة بداية تاريخية لمونديال لليد

لم يجد منتخب الدنمارك أدنى صعوبة في اجتياز عقبة منافسه التشيلي، بعدما تغلب عليه بنتيجة 39 / 16 ضمن فعاليات المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة اليد والتي تُقام في ألمانيا والدنمارك، التي تضم أيضا منتخبات النرويج والنمسا وتونس والمملكة العربية السعودية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الدنمارك بنتيجة 22 / 4، قبل أن ينجح المنتخب الاسكندنافي في توسيع الفارق في الشوط الثاني، ليحسم المباراة لصالحه بفارق 23 هدفا.

وبسط المنتخب الدنماركي نفوذه منذ البداية، حيث تقدم في النتيجة 8 / 2، ثم 9 / 4، قبل أن يسجل 13 هدفا متتاليا دون أن يتمكن المنتخب التشيلي من هز الشباك، ليتقدم أصحاب الأرض 22 / 4 في الشوط الأول.

لم يتغير الحال كثيرا في الشوط الثاني، حيث واصل منتخب الدنمارك تفوقه في النتيجة، وتقدم 28 / 9 ثم 30 / 10، قبل أن ينهي المباراة بنتيجة 39 / 16.