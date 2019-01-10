مصدر: مجلس الدولة يناقش اللائحة التنفيذية لقانون صندوق مصر السيادى

إحالة اللائحة وملاحظات مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء لإقرارها أوائل الشهر المقبل

قال مصدر حكومى: إن مجلس الدولة يناقش حاليا اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إنشاء صندوق مصر السيادى، متوقعا الانتهاء من مناقشتها قبل نهاية الشهر الحالى، على أن يتم إحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، متوقعا موافقة مجلس الوزراء على اللائحة مع بداية الشهر المقبل على الأكثر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر قانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر؛ حيث تكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته إنشاء فروع أو مكاتب له داخل مصر أو خارجها، ويهدف للمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أموال وأصول الدولة التى ستدخل تحت إدارته، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

ويبلغ رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 5 مليارات جنيه.

وبحسب المصدر، تم تخصيص نحو مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى القادم، لصندوق مصر السيادى والذى سيعمل على الاستفادة من أموال وأصول الدولة غير المستغلة.

وبحسب المصدر، فإن الحكومة تستهدف الانتهاء من حصر جميع الأصول غير المستغلة قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى، على أن تبدأ إعداد دراسات الجدوى الخاصة باستغلال كل أصل من تلك الأصول على حدة.

وكانت هالة السعيد وزيرة التخطيط قد قالت إن المؤشرات المبدئية لعمليات الحصر تشير إلى أن هناك أكثر من 100 أصل من الأصول الكبيرة المملوكة للدولة علاوة على أكثر من 3 آلاف من الأصول المتنوعة.

وبحسب السعيد، فإن الصندوق مملوك بنسبة 100% للدولة، وسيكون القطاع الخاص شريك فيه من خلال ضخ أموال جديدة كاستثمارات مع حفظ حق الدولة فى ملكيته.

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