الجونة يضم مهاجم سموحة على سبيل الإعارة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي الجونة عن انضمام أحمد حسن مكي مهاجم سموحة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وغرد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نرحب بانضمام المهاجم أحمد حسن مكي على سبيل الإعارة من نادي سموحة".

جدير بالذكر أن صفقة مكي تعتبر الخامسة للجونة خلال الميركاتو الشتوي الحالي، حيث نجح مسؤولي الفريق في التعاقد مع 4 لاعبين وهم أحمد ياسر ريان، أحمد حمدي، الإيفواري أكا، والحارس محمود الغرباوي .

ويحتل الجونة المركز الـ15 برصيد 19 نقطة من 4 فوز، 7 تعادلات و7 هزائم.

ويستعد الجونة لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز والتي ستًقام يوم الأربعاء 23 من يناير الجاري على ستاد حرس الحدود (المكس).