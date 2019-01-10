استطلاع رأى: جانتس منافس قوى لنتنياهو فى انتخابات «الكنيست»

38 % يرون فى رئيس الأركان السابق الشخص المناسب لتولى رئاسة الحكومة.. ومحكمة تقضى بحبس وزير الطاقة السابق 11 عاما بتهمة التجسس لصالح إيران

كشف استطلاع رأى، أمس، أن رئيس الأركان الإسرائيلى السابق بينى جانتس بات يشكل منافسا قويا لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وحسب الاستطلاع، أجرته القناة العاشرة الإسرائيلية، فإن 38% من الإسرائيليين يرون فى جانتس الشخص المناسب لتولى منصب رئيس الوزراء فى إسرائيل، مقابل 41% يرون ذلك فى نتنياهو، وفقا لوكالة الأناضول.

وأجاب 21% من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم على السؤال بأنهم لا يعلمون لمن سيصوتون، بالانتخابات المقبلة فى 19 إبريل المقبل، ويشكل هؤلاء هدف المتنافسين فى الانتخابات لأن أصواتهم هى التى تحسم المعركة.

وتشكل هذه النتيجة حسب القناة تغيرا فى المزاج الإسرائيلى وتطورا دراميا فى الانتخابات، فلطالما أظهرت استطلاعات الرأى تصدر نتنياهو تفضيلات الناخبين دون منازع.

وقالت القناة العاشرة، فى تحليلها لنتائج الاستطلاع: إن هذه هى المرة الأولى التى يشكل فيها جانتس المستجد فى الساحة السياسية الإسرائيلية تهديدا حقيقيا لنتنياهو، بالرغم من أن الأول لم يخاطب الإسرائيليين بشكل مباشر بعد، ولم يجر مقابلات صحفية حول برنامجه ومواقفه السياسية.

وقالت القناة الإسرائيلية إن خطاب جانتس، المتوقع اليوم، سيكون ذا أهمية كبرى فى ظل المعطيات الحالية.

وأعلن جانتس قبل نحو أسبوعين عن تشكيل حزب سياسى جديد باسم «حصانة إسرائيل» لينافس فى الانتخابات. وشمل الاستطلاع 694 شخصا منهم 604 يهوديين، وتسعون من غير اليهود. وأجرت الاستطلاع لصالح القناة العاشرة الإسرائيلية فى صفوف اليهود شركة «برويكت همدجام»، فيما أجرته فى صفوف غير اليهود شركة «ستايت نت». وهامش الخطأ فى الاستطلاع يبلغ 3.7%.

وفى سياق متصل، رأى رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلى نداف أرجمان أن كيانه معرض لاختراق سيبرانى أثناء إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلى، خلال شهر أبريل القادم، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية.

وأوضح أرجمان خلال محاضرة فى جامعة تل أبيب، أن أجهزة الأمن العام فى بلاده تستعد لأى محاولة لاختراق السباق الانتخابى للكنيست، مرجحا أن دولة أجنبية ستعمل على ذلك أثناء الانتخابات.

إلى ذلك، أصدرت محكمة إسرائيلية، أمس، حكما بسجن وزير الطاقة الإسرائيلى السابق جونين سيجيف 11 عاما، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح إيران، وفقا لما نقله موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وقال محامى المتهم إنه تم تعديل لائحة الاتهام بشكل كبير حيث تم وفق الصفقة إزالة جريمة الخيانة من لائحة الاتهام.

وحسب القناة العاشرة، فقد وقع الوزير السابق وعضو الكنيست السابق على صفقة مع القضاء، اعترف بموجبها بارتكابه جريمة ضد أمن دولة إسرائيل، وبإجراء اتصالات مع مخبرى دول معادية.

وكان سيجيف بدأ التعاون مع الإيرانيين عام 2012 وقدم لهم معلومات فى مجالات الأمن والطاقة.