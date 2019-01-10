ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات أم درمان السودانية إلى ثلاثة قتلى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت الشرطة السودانية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر، في مظاهرات بمدينة أم درمان شمالي العاصمة الخرطوم.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن اللواء هاشم علي عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة قوله إن مدينة أم درمان شهدت أمس الأربعاء "أحداث شغب وتجمعات غير مشروعة متفرقة تعاملت معها الشرطة والأجهزة الأمنية بموجب القانون وتم تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع".

وأضاف: "قوات الشرطة تلقت لاحقاً بلاغات عن بعض الإصابات وثلاث حالات وفاة جاري التحري في شأنها تحت إشراف النيابة".

كان آلاف الأشخاص قد تظاهروا ظهر أمس الأربعاء في شوارع مدينة أم درمان ورددوا هتافات تطالب بإسقاط النظام.

ويشهد السودان منذ نحو ثلاثة أسابيع مظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.