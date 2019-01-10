أفغانستان: باكستان تحث طالبان على التفاوض مع الحكومة الأفغانية لإنهاء الصراع

قال مستشار الرئيس الأفغاني لشؤون السلام والمصالحة عمر داوود زاي، إن باكستان تحث حركة طالبان على إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية؛ لإنهاء الصراع الدائر بأفغانستان.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان لن يكون له أي تأثير خطير على أمن أفغانستان، موضحا أن قوات الأمن الوطنية الأفغانية يبلغ قوامها ما بين 350 ألفا و400 ألف فرد.

وذكر داوود زاي -الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للسلام بأفغانستان في إطار زيارته الحالية لباكستان- أنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سحب قواته العسكرية من أفغانستان في عام 2012؛ لتسبب الأمر في إثارة بعض المخاوف، مؤكدا أن بلاده الآن درَّبت قواتها الأمنية، ولا ينقصها سوى القوات الجوية.

وأوضح أن الحكومة الأفغانية أجرت اتصالات غير مباشرة مع طالبان، معربا عن شعوره بوجود إمكانية لإحلال السلام في أفغانستان أكثر من أي وقت مضى.

وأشار داوود زاي إلى أن أفغانستان أعلنت أن عام 2019 يجب أن يكون عام السلام في أفغانستان، متمنيا التوصل لاتفاق سلام نهائي بين بلاده وطالبان.