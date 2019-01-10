كشفت الفنانة يسرا اللوزي، عن تفاصيل مشاركتها في فيلم «إسكندرية نيويورك» للمخرج يوسف شاهين، قائلة: «كنت خايفة، وحاسة إن ده حلم ومش حقيقي».

وأضافت خلال لقائها مع برنامج «حفلة 11»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء أمس الأربعاء، أنها لم تستوعب حجم المسؤولية التي وضعت فيها عند مشاركتها في الفيلم، متابعة: «كنت صغيرة وفيه عفوية، وده اللي خللى الأستاذ يحبني».

وفي سياق آخر قالت إنها تحب الأغاني الشعبية، معربة كذلك عن أمنيتها في تعلم الرقص على المهرجانات، بقولها: «نفسي أتعلم أرقص على المهرجانات، ونفسي أتعلم أرقص شرقي زي بتاع زمان».

