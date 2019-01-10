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أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس أساسي للتضخم، في الصين بنسبة 9 .1% سنويا خلال ديسمبر الماضي.

كان المؤشر قد ارتفع في نوفمبر الماضي بنسبة 2.2%. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني فقد ارتفعت أسعار الغذاء والرعاية الصحية خلال الشهر الماضي بنسبة 5. 2% سنويا.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، والذي يقيس أسعار المنتجات على أرض المصنع بنسبة 9 .0% سنويا خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 7. 2% خلال نوفمبر الماضي.

يأتي ذلك فيما يعاني الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وكان المفاوضون الأمريكيون والصينيون قد عقدوا جولة محادثات تجارية استمرت 3 أيام في بكين خلال الأسبوع الحالي، حيث تطالب الولايات المتحدة الصين بحل المشكلات "الهيكلية" المتعلقة بإجبار الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا إلى الصين والقرصنة المعلوماتية من جانب الصين والتوسع في شراء المنتجات الزراعية والطاقة الأمريكية لتقليل عجز الميزان التجاري الأمريكي مع الصين.