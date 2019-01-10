محافظ الوادي الجديد: تنظيم مسابقة لحفظة القرآن الكريم من طلاب المدارس

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إطلاق مسابقة في حفظ القران الكريم بمناسبة احتفالات المحافظة بليلة القدر خلال شهر رمضان المقبل لهذا العام بين طلاب مراحل التعليم المختلفة من غير الأزهريين، مع تحديد إتاحة الفرصة لذوي الإعاقة للمشاركة بالمسابقة؛ تشجيعا لهم على حفظ القرآن الكريم.

وقال الدكتور محمد بخيت، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، إن المسابقة تشمل 4 مستويات، يتضمن المستوى الأول حفظ القرآن كاملًا مع مراعاة قواعد الترتيل وأحكام التلاوة، ويتضمن المستوى الثاني حفظ ثلاثة أرباع القران مع مراعاة قواعد الترتيل وأحكام التلاوة، بينما يتضمن المستوى الثالث حفظ نصف القرآن مع مراعاة قواعد الترتيل وأحكام التلاوة، أما المستوى الرابع فيتضمن حفظ ربع القرآن مع مراعاة قواعد الترتيل وأحكام التلاوة.

وأكد أن المسابقة ستجرى بمقر مديرية أوقاف الوادي الجديد والإدارات الفرعية بالمراكز الخمسة بالمحافظة، موضحًا أنه سيتم تكريم 4 طلاب من كل مركز، ومنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير.