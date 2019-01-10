وزير بريطاني: «بريكست» بدون اتفاق سيكون كارثيا

حذر وزير الشركات البريطاني، جريج كلارك، اليوم الخميس، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال رفض البرلمان الاتفاق حول "بريكست" سيكون "كارثيا" للمملكة المتحدة.

وقال كلارك لإذاعة "بي بي سي 4" إن خروج بريطانيا بدون "شبكة أمان" في 29 مارس قد يؤدي إلى "وضع كارثي" تحكم المبادلات التجارية فيه قواعد منظمة التجارة العالمية، مضيفا أن المبادلات في هذه الحالة "ستكون في حدودها الدنيا مع أقرب شركائنا".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي واجهت أمس الأول، نكسة جديدة بعد أن صوت البرلمان على تعديل يرغمها على الإعلان خلال ثلاثة أيام عن الخطوات التي تنوي اتخاذها في حال رفض البرلمان خطة بريكست في التصويت المرتقب الأسبوع المقبل.

والنص الذي تفاوضت حوله حكومة ماي مع القادة الأوروبيين على مدى 17 شهرا سيعرض على التصويت أمام النواب في 15 يناير الجارى، لكن إقراره من قبل البرلمان البريطاني يبقى غير مضمون لأن بعض النواب المؤيدين لـ"بريكست" يخشون عدم فك الارتباط مع الاتحاد الأوروبي فيما لا يزال النواب المؤيدون لأوروبا يأملون في العودة عن هذا القرار.

فى غضون ذلك، يعتزم زعيم حزب العمال البريطانى جيريمي كوربين المطالبة بإجراء انتخابات عامة إذا خسرت ماي التصويت في البرلمان على خططها للخروج من الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن الحزب.

ووفقا لنص خطاب يلقيه كوربين خلال ساعات في ويكفيلد بشمال إنجلترا، نشر حزب العمال مقتطفات منه، يؤكد كوربين أن "الانتخابات ليست فقط أكثر الحلول عملية لكسر هذا الجمود وإنما أكثر الخيارات ديمقراطية أيضا".

ويرى كوربين أن الانتخابات "ستعطي الحزب الفائز تفويضا جديدا للتفاوض على اتفاق أفضل لبريطانيا وستضمن دعمه في البرلمان وفي أنحاء البلاد".

وردا على كوربين، قال براندون لويس رئيس حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي إن العمال ليس لديه خطة للخروج من الاتحاد الأوروبي "وبدلا من ذلك يجادل علنا بشأن إلغاء قرار الشعب البريطاني وإعادة الاستفتاء".